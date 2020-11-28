Эксперт рассказал о возможных заказчиках убийства иранского ученого

Профессор Владимир Юртаев в комментарии «Звезде» рассказал о том, кто и зачем мог заказать убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который возглавлял организацию исследований инноваций Министерства обороны страны. По мнению профессора, имелись опасения, что Фахризаде участвовал в разработке ядерного оружия.

«Заказчиками могли стать представители государств, которые опасаются, что когда-нибудь Иран создаст ядерное оружие. Это могут быть страны Ближнего Востока. Например, Израиль неоднократно заявлял о том, что в иранской программе развития атомной энергетики есть военная составляющая» - предположил Юртаев.

В то же время эксперт отметил, что не стал бы обвинять кого-либо в случившемся.

«На данный момент не имеется однозначных доказательств причастности какой-либо страны к покушению», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что физик-ядерщик, Мохсен Фахризаде был убит в городе Абсард в провинции Тегеран.