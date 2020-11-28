Новому году быть: как повлияет COVID-19 на работу Дедов Морозов

Новогодние волшебники по всему миру вынуждены принимать условия игры, которую диктует им пандемия COVID-19. Российские Деды Морозы оказались в такой же затруднительной ситуации, как и американские Санта-Клаусы, финские Йоулупукки и французские Пер-Ноэли. Но кто сказал, что из-за коронавируса не будет праздника, а Дедушки Морозы перестанут творить чудеса и раздавать подарки? Мы дозвонились до трех российских Дедов Морозов и выяснили, что выход из положения все они уже нашли. При этом, как рассказали «Звезде» волшебники, они и рекомендуемые меры безопасности будут соблюдать, и поздравления от этого не поменяют своей сути и качества.

© Николай Хижняк, РИА Новости

Самый главный Дед Мороз России из Великого Устюга заглянет в каждый дом и положит подарки, так как в его новогодней сказке, как заявил сам Дедушка, никаких болезней нет.

«Если даже руководство областей районов в чем-то ограничит передвижения людей, то в нашей сказке ограничений не будет. Мы будем, как и все, работать при соблюдении определенных правил и введем определенные ограничения на посещение моей вотчины в Великом Устюге. Но все остальное - непременно случится. Пусть мы в этом году не сможем принять столько гостей, сколько хотелось бы, но за каждым из них будут следить мои помощники, чтобы все посетители соблюдали дистанцию и масочный режим. Кстати, скажу вам по секрету - у меня дома есть маска. На этом все, секрет закончился», - добродушно шутит главный Волшебник.

Почта Деда Мороза из Великого Устюга продолжает работу в том же режиме - разбирать письма ему помогают Снеговики, поэтому каждый, написавший послание мастеру новогодних чудес, получит ответ в свой срок. Для того, чтобы письмо дошло до адресата, на конверте, как и прежде, достаточно написать: Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу. При этом, как рассказал «Звезде» главный Дед Мороз России, даже если на письме написано - «В Лапландию», оно все равно дойдет к нему. Потому что в графе «Кому», значится все-таки имя российского волшебника - «Деду Морозу».

© Валерий Гуньков, РИА Новости

Дед Мороз из Оренбурга также не собирается менять своих планов на Новый год и отказываться из-за эпидемии от своей работы по сотворению праздничных дел. Указ губернатора региона запретил проводить корпоративы в ресторанах накануне новогодней ночи и в сам праздник, которые обычно посещают главные герои сказочного торжества. Однако Дед Мороз со Снегурочкой решили просто поменять формат поздравлений и перевести их в режим видео-обращений.

«При этом нам звонят и по-прежнему просят прийти поздравить детей на дом. Это остается актуальным. Естественно, в этом году мы со Снегурочкой будем делать это в масках и держаться от обитателей дома на определенной дистанции. При проведении песенного или танцевального конкурса можно сделать круг и пошире, и не подходит очень близко к детям, сведя контакты к минимуму. Все родители относятся к этому с пониманием. Также мы просим, чтобы и сами хозяева жилища, куда нас приглашают в гости, носили маски и перчатки», - рассказал оренбургский волшебник.

Иркутский Дедушка Мороз-Кудесник, как он правильно называется, чтобы его не путали с коллегами из других регионов нашей родины, рассказал по секрету, что все российские Деды Морозы каждый год перед «новым» Новым годом приезжают в Москву, где устраивают «совет с посиделками» и все это - очень серьезно. Как пояснил Кудесник из Иркутска «Звезде», со стороны это выглядит, как школа волшебников, которые собрались в столице России, чтобы обсудить, чем они могут удивить россиян в этот раз.

«Лично я этому году благодарен, потому что в этот раз после нашей встречи в Москве я летел домой в самолете и понял, что обычно мы с командой моих помощников уже с августа начинаем готовить нашу деревню Зимоград для новогодних экскурсий, которые ждет детей и их родителей в декабре и январе. А тут у меня в связи с введенными в нашем регионе ограничительными мерами появилось свободное для тех самых настоящих чудес, которые я всегда мечтал сделать сам», - рассказывает Дед-Мороз Кудесник.

Увидев случайно в интернете видеообращение к Деду Морозу от воспитанников школы-интерната, которые очень хотели, чтобы к ним приехал тот самый «волшебник с белой бородой из ваты», он созвонился с директором указанной школы для детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовил для них настоящий чудо-сюрприз - телепортацию мороженого!

© moroz_kudesnik,-ВКонтакте

«Директор школы меня встретил, и вы бы видели, какой это был праздник у детей. Мы с моей командой вышли оттуда в прямой эфир и я обратился к детям по видеоконференции. Когда по моей команде все дети побежали к холодильнику и открыли его, внутри они увидели, что для каждого из них там стоит по стаканчику мороженого. Нужно было видеть реакцию наших детей - они просто все были в шоке!» - смеется Кудесник из Иркутска.

После такого подарка, который устроил детям Дед Мороз, ему позвонили с местной фабрики мороженого и пригласили на экскурсию, где показали, как оно делается и рассказали интересные факты об истории его создания. Далее добрые дела Деда Мороза-Кудесника продолжились в сотрудничестве с местным фермером, который даже выступал на съезде ООН, будучи представителем от Иркутска. С ним вместе иркутский волшебник навестил козочек, которые делают козий сыр.

«А 1 декабря меня ждет не менее ответственная и интересная задача. Я поеду в детскую больницу с сотрудниками МЧС. Там находятся на лечении дети, которые в связи с болезнью, прикованы к кроватям. Дети заранее напишут Деду Морозу записки с пожеланиями и задумками, которые приклеят на окна. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям помогут мне подняться на подъемнике и я неожиданно появлюсь у них в окне и поговорю с ними через стекло по телефону. Связь уже будет налажена, так что дети при этом продолжат оставаться в своих палатах», - поделился иркутский Дед Мороз.

© Валерий Гуньков, РИА Новости

Что касается приглашений поздравить с праздником детей на дому, которые традиционно устраиваются в Новый год, в этот раз Дед Мороз-Кудесник их не принимает в целях безопасности как своей собственной, так и граждан региона. Вместо этого он с творческой командой помощников будет проводить поздравления во дворах, привезя с собою мини-елку с музыкой и генератор. Таким образом, форма праздничного общения с детьми и взрослыми будет абсолютно безопасной, сохраняя рекомендованную дистанцию, которую сложно соблюсти в небольшом помещении.