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Тысячи моллюсков выбросило на побережье Сосновского Бора

Ирина Киселенко
15:20 28.11.2020
Похожий случай массовой гибели моллюсков уже происходил летом.
Тысячи моллюсков выбросило на побережье Сосновского Бора
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости

В Сосновском Бору на побережье было найдено большое количество морских обитателей. Моллюсков начало выбрасывать на берег еще летом, однако и в ноябре это явление повторилось.

На берег животных выкидывают волны в закрытой раковине, а внутри находятся моллюски. Из-за такого большого количества на берег слетелись вороны, которые заняли весь пляж.

Похожий случай был в ноябре этого года, тогда местные жители забеспокоились и обратились в комитет по продовольствию, охране и окружающей среды Санкт-Петербурга. В комитете сообщили, что химического загрязнения у кронштадтских фортов в Финском заливе не обнаружено. Было установлено, что виновниками происходящего являются сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Из-за их выделений вода стала токсичной для моллюсков, пишет издание «Маяк».

Ранее на Колыме шторм выбросил тысячи мидий на пляж Тауйска.

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