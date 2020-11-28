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«Задача выполнима»: в МЧС рассказали о работе по расчистке моста Русский

Алексей Курильченко
15:12 28.11.2020
По словам спасателей, все работы проводятся с соблюдением техник безопасности.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Спасатель 1-го класса Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС Николай Беломестнов рассказал о ходе работ по расчистке моста Русский от наледи. По его словам, работать на объекте сложно, но задача выполнима.

«Мы знаем, насколько важен этот мост для жизни Владивостока – из-за непогоды остров Русский оказался буквально отрезан от материка. Необходимо восстановить движение по мосту в кратчайшие сроки. Для меня это первый опыт работы на такой высоте – опасность представляют порывы ветра и вероятность схода льда. Тем не менее, задача выполнима» - сообщил Беломестнов.

Ранее были опубликованы кадры работы спасателей-альпинистов Дальневосточного регионального отряда МЧС России, которые прибыли из Хабаровска, чтобы оказать помощь в освобождении ото льда Русского моста.

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