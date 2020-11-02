Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Россиян предупредили о странной особенности коронавируса

Иван Линдеманн
08:15 02.11.2020
Выяснилось, что зачастую люди, которые ничем не болели, имеют к COVID-19 антитела.
Россиян предупредили о странной особенности коронавируса
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

Тест на наличие коронавируса у людей с признаками инфекции часто показывает отрицательный результат. А люди, которые ничем не болели, имеют к COVID-19 антитела. Об этой пугающей особенности рассказал врач Евгений Комаровский.

«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», - сказал он в интервью изданию «Украина.ру».

Врач  связал эту странность с недостаточно высоким качеством тестов.

Ранее американские ученые выяснили, что уровень антител к коронавирусной инфекции сохраняется в среднем в течение пяти месяцев. В эксклюзивной беседе со «Звездой» вирусолог Александр Чепурнов рассказал о том, что в целом из себя представляют иммунитет, антитела и вакцины от COVID-19.

Кроме того, ученые спрогнозировали пик пандемии коронавируса в Москве. По мнению Алексея Боровкова, это произойдет в середине декабря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:15 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в России
09:03 В стране и мире
Сноуден и его супруга намерены получить гражданство России
08:45 В стране и мире
Видео
Регионы РФ ввели новые ограничения из-за COVID-19
08:42 В стране и мире
Видео
«Открыли люк, включили свет»: космонавт Крикалев в честь 20-летия МКС поделился подробностями запуска станции
06:38 В стране и мире
В России стартовала четырехдневная рабочая неделя
Популярное
Популярное
В ХМАО подросток застрял в турбине самолета
Огромное чудовище: рыбаки на Сахалине выловили необычную акулу-людоеда
Видео
В Сети опубликовали момент взрыва на рынке в Коврове
Видео
Погружение в воду бронированной амфибии «Стрела» впервые показали на видео
Видео
Неопознанный летающий объект попал на камеру в Техасе: видео
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.