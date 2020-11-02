Россиян предупредили о странной особенности коронавируса

Тест на наличие коронавируса у людей с признаками инфекции часто показывает отрицательный результат. А люди, которые ничем не болели, имеют к COVID-19 антитела. Об этой пугающей особенности рассказал врач Евгений Комаровский.

«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», - сказал он в интервью изданию «Украина.ру».

Врач связал эту странность с недостаточно высоким качеством тестов.

Ранее американские ученые выяснили, что уровень антител к коронавирусной инфекции сохраняется в среднем в течение пяти месяцев. В эксклюзивной беседе со «Звездой» вирусолог Александр Чепурнов рассказал о том, что в целом из себя представляют иммунитет, антитела и вакцины от COVID-19.

Кроме того, ученые спрогнозировали пик пандемии коронавируса в Москве. По мнению Алексея Боровкова, это произойдет в середине декабря.