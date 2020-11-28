Второй запуск ракеты «Ангара» запланирован на декабрь

Второй испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» запланирован на декабрь этого года. Об этом сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Сообщается, что запуск будет совершен с космодрома Плесецк в Архангельской области. По словам главного конструктора ракетного комплекса «Ангара» Дмитрия Петрова, в рамках второго пуска ракеты предстоит вывести на орбиту полезную нагрузку массой 2,4 тонны, включая макет космического аппарата.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после завершения запланированных до 2025 года работ космодром Плесецк сможет осуществлять ежегодно до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого класса.