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Эксперт спрогнозировал последствия убийства иранского физика-ядерщика на Ближнем Востоке

Светлана Головина
14:15 28.11.2020
Борис Долгов отметил, что для ядерной отрасли Ирана потеря ученого является существенной.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Office Iranian Supreme Leader, Keystone Press Agency, Globallookpress

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде является достаточно серьезным событием на Ближнем Востоке, которое может повлечь определенные последствия. Об этом рассказал «Звезде» Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Специалист отметил, что для Ирана это «достаточная потеря», как для науки ядерных исследований, так и практических действий по использованию ядерной энергии.

«Прямого военного конфликта на Ближнем Востоке ожидать не стоит, но ответные действия Ирана, безусловно, последуют, и, прежде всего, надо говорить о том, что убийство обострит отношения с Израилем и США», - отметил Долгов.

По его словам, со стороны Ирана может последовать заявление протеста, чтобы международное сообщество обратило внимание на ситуацию, возможно будут представления в адрес ООН.

«Возможны и более конкретные ответные действия со стороны иранских спецслужб или группировок, прежде всего палестинских или ливанского движения. Это только предположения, но их нельзя не учитывать», - сказал Долгов.

Руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения неизвестными накануне. Советник верховного лидера страны Хосейн Дехган заявил, что Тегеран ответит на убийство.

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