В стране и мире В ООН отреагировали на убийство иранского ученого Кирилл Васин Организация призвала к сдержанности во избежание эскалации напряженности в регионе. © Фото: pixabay.com Как заявил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, организация призывает к сдержанности в регионе после убийства иранского ученого Мохсена Фахризаде. «Мы приняли к сведению сообщения о том, что иранский ученый-ядерщик был убит недалеко от Тегерана. Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе», - приводит слова Хака ТАСС. Ранее сообщалось, что иранский физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате покушения. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил о наличии свидетельств причастности Израиля к убийству физика. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика