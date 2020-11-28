На «Госуслугах» могут разрешить продавать автомобили

В Министерстве цифрового развития, вязи и массовых коммуникаций РФ предложили ввести на портале «Госуслуг» возможность продавать, покупать, а также арендовать на длительный срок транспортные средства.

Кроме того, сайт предложили использовать для переговоров с банком об изменении условий ипотеки. Для оформления документов будет использоваться электронная подпись. Это указано в проекте приказа Минцифр, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Ранее сообщалось, что на сайте и в приложении «Госуслуг» можно будет узнать результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Данные будут доступны для пользователей электронного сервиса в течение часа.