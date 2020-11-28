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СМИ сообщают об отправке американского авианосца USS Nimitz в Персидский залив

Светлана Головина
13:05 28.11.2020
По информации источника, решение связано с выводом американских военных из Ирака и Афганистана.
СМИ сообщают об отправке американского авианосца USS Nimitz в Персидский залив
© Фото: US Navy, Globallookpress

Соединенные Штаты отправили в Персидский залив авианосец USS Nimitz в сопровождении других кораблей на фоне вывода американских военных из Ирака и Афганистана. Об этом сообщила журналистка CNN на своей странице Twitter-аккаунте.

«Авианосец USS Nimitz перемещается обратно в регион Персидского залива вместе с другими военными кораблями для обеспечения боевой поддержки и прикрытия с воздуха, когда американские войска будут выведены из Ирака и Афганистана к 15 января», - уточнила она со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, данное решение не связано с убийством в Иране руководителя организации исследований и инноваций Мохсена Фахризаде, поскольку было принято задолго до произошедшего.

Трагедия произошла накануне вечером - 12 нападавших расстреляли машину ученого из автоматов.

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