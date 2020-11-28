СМИ сообщают об отправке американского авианосца USS Nimitz в Персидский залив

Соединенные Штаты отправили в Персидский залив авианосец USS Nimitz в сопровождении других кораблей на фоне вывода американских военных из Ирака и Афганистана. Об этом сообщила журналистка CNN на своей странице Twitter-аккаунте.

«Авианосец USS Nimitz перемещается обратно в регион Персидского залива вместе с другими военными кораблями для обеспечения боевой поддержки и прикрытия с воздуха, когда американские войска будут выведены из Ирака и Афганистана к 15 января», - уточнила она со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, данное решение не связано с убийством в Иране руководителя организации исследований и инноваций Мохсена Фахризаде, поскольку было принято задолго до произошедшего.

Трагедия произошла накануне вечером - 12 нападавших расстреляли машину ученого из автоматов.