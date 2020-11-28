В Челябинске автомобиль влетел в толпу на остановке
Информация о пострадавших уточняется.
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В Челябинске автомобиль влетел в толпу людей на остановке. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города.
«ДТП произошло в 12:10 на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки между автомобилями Renault Logan под управлением мужчины 1968 года рождения и Toyota Land Cruiser», - сообщили в МВД по Челябинской области.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Информация о пострадавших уточняется.