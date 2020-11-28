В России упростили порядок оформления инвалидности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры оформления инвалидности.

В соответствии с документом, гражданам больше не придется повторно обращаться в поликлинику с результатами медицинских обследований для уточнения направления. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику, указывая, каких именно данных не хватает.

Отмечается, что возврат направлений из бюро в медицинскую организацию займет не более трех рабочих дней. Еще не более 14 дней поликлиника сможет обрабатывать документы.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который правительство ввело из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 1 марта 2021 года.