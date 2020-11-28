Появились первые кадры с места ДТП на остановке в Челябинске
В результате аварии пострадали шесть человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует первые кадры с места ДТП в Челябинске, где автомобиль влетел в толпу людей на остановке.
На них видно, что автомобиль Renault Logan заехал за ограждение на пешеходную зону. На дороге разбросаны небольшие детали от машины.
По последним данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.