В стране и мире Появились первые кадры с места ДТП на остановке в Челябинске Алена Миронова В результате аварии пострадали шесть человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Звезда» публикует первые кадры с места ДТП в Челябинске, где автомобиль влетел в толпу людей на остановке.



На них видно, что автомобиль Renault Logan заехал за ограждение на пешеходную зону. На дороге разбросаны небольшие детали от машины.



По последним данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.



В настоящий момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика