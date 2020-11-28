В доме престарелых в Подмосковье из-за задымления эвакуировали более 50 человек
По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание.
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В связи с задымлением в доме престарелых «Доброта» в поселке Ильинский Московской области эвакуированы 56 человек.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в электрощитовой в подвальном помещении», - уточнили в пресс-службе МЧС.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание. В результате инцидента пострадавших нет.