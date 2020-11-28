В стране и мире Зима в холодильнике: тушканчики Московского зоопарка ушли в спячку Светлана Головина Периодически зверьков достают для взвешивания, поскольку от их массы тела зависит врем спячки. © Фото: Московский зоопарк Тушканчики Московского зоопарка ушли в зимнюю спячку. Об этом сообщил ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян. © Московский зоопарк «Спят они в искусственных условиях, достаточно спартанских, в холодильниках. Мы помещаем их в деревянный короб и оставляем на всю зиму», - пояснил специалист. Тумасьян отметил, что периодически тушканчиков достают для взвешивания, поскольку от их массы тела зависит врем спячки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика