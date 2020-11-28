Россиян предупредили о похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании.

По его словам, во вторник во второй половине дня возможно понижение температуры и небольшой снег. В среду температура будет отличаться не сильно – от 0 до минус 5 градусов днем и ночью.

«В четверг уже небольшая облачность и без осадков. Температуры ночью минус 2-7, а днем от 0 до минус 5. Существует значительная вероятность дальнейшего снижения температуры в последующие дни, в конце следующей недели», - приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Ранее врач назвал способы защиты кожи от «атаки» холодов и антисептиков. Для нормализации сохранения здоровья кожи не стоит забывать про увлажняющие средства для рук, которые необходимы в таких условиях. Подойдут плотные защитные кремы. Их состав должен быть максимально простым, так как поврежденная кожа может плохо реагировать на некоторые вещества, считает врач-дерматолог Алексей Едемский.