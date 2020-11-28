В Тверской области непогода оставила без электроснабжения 429 населенных пунктов

Сложные погодные условия оставили без электричества более 11,4 человек в Тверской области. Из-за мокрого снега и ветра происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и 6-10 кВ «Тверьэнерго» с 8 утра сегодняшнего дня.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители 429 населенных пунктов (около 11 400 человек). Мощность отключенных потребителей - 18,4 МВт», - сообщили в Минэнерго.

Температура воздуха на улице в регионе держится на уровне 0 градусов. Работы по восстановлению подачи энергии ведут 65 бригад (269 специалистов и 82 единицы специальной техники).

На особый контроль ликвидацию последствий массовых нарушений электроснабжения в Тверской области взяли правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) и Минэнерго РФ.