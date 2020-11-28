Роскомнадзор призвал создать собственные видеохостинги для СМИ
Эту инициативу объяснили политикой цензурирования со стороны западных сервисов.
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Роскомнадзор попросил отечественные IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ из-за цензуры Youtube.
«Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их (видеохостингов) создании и популяризации», — говорится в сообщении пресс-службе ведомства.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что целенаправленная политика цензурирования российских средств массовой информации нарушает ключевые принципы свободного распространения информации, а также беспрепятственного доступа к ней.