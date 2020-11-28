В Иране пообещали «обрушиться молнией» на убийц физика-ядерщика

Советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран ответит на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

«Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — передает агентство Mehr слова Дехгана.

В результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Ученый погиб после взрыва и стрельбы рядом с его автомобилем. Президент Ирана возложил ответственность за убийство ученого на Израиль.