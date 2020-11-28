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В МЧС напомнили условия для безопасного катания на коньках

Алена Миронова
11:28 28.11.2020
Толщина льда должна составлять не менее 25 сантиметров.
В МЧС напомнили условия для безопасного катания на коньках
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Специалисты МЧС России предупредили, что катание на коньках на открытых водоемах возможно только в случае, если толщина льда составляет не менее 25 сантиметров.

«Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 см, для катания на коньках - не менее 25 см, для проезда автомобилей - не менее 35 см», - передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

Определить прочность льда можно по его цвету. В министерстве отметили, что прочным считается прозрачный лед синеватого или зеленоватого оттенка.

Выезд транспорта на лед до открытия ледовой переправы строго запрещен и опасен.

Сообщается, что в большинстве регионов России в настоящий момент идет период ледообразования. Толщина льда очень разнится. Ввиду неустойчивой температуры на водоемах в основном преобладает тонкий лед.

В настоящий момент открыто только 50 ледовых переправ из порядка тысячи запланированных.

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