В стране и мире Президент Армении отправился с частным визитом в Россию Светлана Головина Армен Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами. © Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости В субботу, 28 ноября, президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом. «Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами», - уточняется в сообщении пресс-службы главы государства. В ходе встречи будут затронуты вопросы по Нагорному Карабаху, а также сложившаяся после подписания трехстороннего соглашения обстановка в Армении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика