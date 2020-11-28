Президент Армении отправился с частным визитом в Россию
Армен Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами.
© Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости
В субботу, 28 ноября, президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом.
«Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами», - уточняется в сообщении пресс-службы главы государства.
В ходе встречи будут затронуты вопросы по Нагорному Карабаху, а также сложившаяся после подписания трехстороннего соглашения обстановка в Армении.