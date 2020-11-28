Гребень антициклона: синоптик рассказал об изменчивости погоды в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о влиянии циклона «Таня» на погоду в столичном регионе в ближайшую неделю, а также предупредил о приближении сибирского антициклона.

«Новая неделя на территории столичного региона в плане погоды будет очень разной. В начале сохранится влияние циклона, который наши немецкие коллеги прозвали "Таня"», - рассказал эксперт.

Отмечается, что в понедельник и вторник сохранится облачная погода с небольшими осадками. При этом температура по-прежнему будет выше климатической нормы.

В ночь на понедельник в Москве ожидается от 0 до 2 градусов тепла. В дневные часы - от 2 до 3 градусов тепла.

Во вторник станет уже немного прохладнее. Температура будет колебаться около нулевой отметки. В отдельных районах возможно образование гололедицы.

«А вот в среду основную роль в формировании синоптической ситуации начнет играть гребень антициклона, который усиливается с востока. Обширный сибирский антициклон будет постепенно расти, прекратит осадки и вернет температурный фон в столичном регионе в рамках климатической нормы», - рассказал Леус.

В четверг и пятницу характер погоды будет определяться преимущественно антициклоном. Вернется долгожданное солнце, но, тем не менее, будет достаточно холодно. В дневные часы ожидается от 3 до 5 градусов ниже нуля.