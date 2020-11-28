В лондонских пабах запретят пить алкоголь после еды

Со 2 декабря в Великобритании вступают в силу новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По ним, в частности, лондонцы лишатся возможности выпивать алкоголь в пабах и ресторанах после еды.

Как сообщает BBC, жители столицы Великобритании смогут пить алкоголь в пабах только если он является дополнением к основному блюду. Отдельно заказать выпивку не получится. Это сделано для того, чтобы люди проводили в таких заведениях как можно меньше времени, что, по задумке политиков, снизит шансы на заражение коронавирусом.

Отмечается, если человек закончил прием пищи, но еще не разобрался с выпивкой, его все равно попросят покинуть заведение.