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Эксперты рассказали, кто несет ответственность за маневр самолета «Победы» в поддержку Дзюбы

Светлана Головина
10:00 28.11.2020
Инцидент произошел 11 ноября во время рейса Москва - Екатеринбург.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press

В поддержку футболиста Артема Дзюбы после публикации в Сети скандального видео с его участием экипаж лоукостера «Победа» совершил полет по оригинальной траектории, который нарушил нормы полета. Как мог произойти инцидент и кто должен понести ответственность, в комментарии «Звезде» рассказали заслуженный штурман России Анатолий Костылев  и заслуженный пилот России Виктор Саженин.

«Экипаж нарушил, можно сказать, все нормы, которые изложены для выполнения полета, причем пассажирского полета. Нарисовать такую фигуру без предварительной подготовки невозможно. Экипаж готовился к этому и подготовку проводил на земле. Я совершенно исключаю возможность, что это было сделано по заказу и согласованию с высшим руководством», - считает Анатолий Костылев.

По его словам, говорить о том что экипаж не виноват, неправильно и наказывать за подобное необходимо. 

Противоположной точки зрения придерживается Виктор Саженин, отмечая, что в данной ситуации кроме как к экипажу и руководству есть серьезные вопросы к диспетчерам.

«Все полеты должны выполняться по установленным трассам, в пределах ширины трассы, и, если воздушное судно допускает отклонения, диспетчеры должны вывести его обратно. Это всегда было общепринято, это входит в служебные обязанности. Он не должен выписывать те фигуры, о которых мы говорим сейчас. Я думаю, что  вряд ли это сделал лично экипаж,  какое-то покровительство со стороны руководства среднего или высшего звена имело место, но с этим пусть разбираются сотрудники следствия или Росавиации», - сказал эксперт.

Саженин акцентировал, что экипаж который дорожит своей работой «самостоятельно не будет выписывать такие кренделя», поскольку это нарушение правил полета - отклонение от трассы.

«Ты можешь отклониться от трассы, если тебе мешает засветка и то не самостоятельно, а с разрешения диспетчера, если экипаж не сумасшедший конечно. Поэтому я и предполагаю, что было какое-то покровительство со стороны руководства», - отметил эксперт.

Инцидент произошел 11 ноября во время рейса Москва - Екатеринбург. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Aviaincidents. 

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