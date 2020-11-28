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Кинотеатры увеличат количество сеансов в новогодние праздники

Светлана Головина
10:31 28.11.2020
Данная мера направлена на регулирование потока посетителей.
Кинотеатры увеличат количество сеансов в новогодние праздники
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В период новогодних праздников кинотеатры смогут увеличить количество сеансов, чтобы регулировать поток посетителей. Об этом сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Проблема с заполняемостью залов в 25% касается аншлаговых сеансов, сейчас кинотеатры будут думать, как их разгрузить. К примеру, давать больше кинозалов на востребованные фильмы или увеличивать количество сеансов утром и днем», - уточнила он.

По словам Березина, в этом году из-за ограничений большой поток зрителей может сохраниться до конца новогодних каникул, однако ранее основной ажиотаж выпадал в период со 2 по 4 января.

Увеличение числа зрителей также связано с тем, что в конце этого года в прокат выходят сразу несколько крупных российских фильмов, пишет ТАСС.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в ряде регионов введены ограничения на работу развлекательных учреждений.  В частности в Москве заполняемость кинотеатров, театров и концертных залов сокращена до 25%.

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