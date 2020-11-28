Москву признали лучшим городом для туристов
Российская столица получила туристический «Оскар» в главной номинации.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
По итогам открытого голосования российская столица одержала победу в главной номинации престижной международной премии World Travel Awards.
Москва обошла Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро и другие ведущие мегаполисы мира.
В голосовании участвовали эксперты отрасли и обычные путешественники, которые высоко оценили комфорт, безопасность и туристическую привлекательность российской столицы.
Санкт-Петербург, в свою очередь, признали лучшим городом для культурного отдыха.