Названа причина смертельного ДТП с легковушкой и поездом под Краснодаром

Грубое нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля стало причиной столкновения с грузовым поездом в Краснодарском крае.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), водитель легкового автомобиля LADA выехал на железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский перед приближающимся грузовым поездом. При этом автоматическая сигнализация действовала исправно.

Машинист применил экстренное торможение, но ДТП избежать не вышло. Произошло столкновение.

Ранее стало известно, что на железнодорожном переезде в городе Усть-Лабинске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии погибли четыре человека.