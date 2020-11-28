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Названа причина смертельного ДТП с легковушкой и поездом под Краснодаром

Кирилл Васин
00:09 28.11.2020
Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский перед приближающимся грузовым поездом.
Названа причина смертельного ДТП с легковушкой и поездом под Краснодаром
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Грубое нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля стало причиной столкновения с грузовым поездом в Краснодарском крае.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), водитель легкового автомобиля LADA выехал на железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский перед приближающимся грузовым поездом. При этом автоматическая сигнализация действовала исправно.

Машинист применил экстренное торможение, но ДТП избежать не вышло. Произошло столкновение.

Ранее стало известно, что на железнодорожном переезде в городе Усть-Лабинске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии погибли четыре человека.

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