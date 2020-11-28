В Высоко-Петровском монастыре Москвы под слоем краски обнаружили фрески

В Боголюбской церкви столичного Высоко-Петровского монастыря в процессе реставрации были найдены частично сохранившиеся фрески XVIII-XIX веков, считавшиеся утраченными.

Настенная живопись обнаружилась под слоем нанесенной сверху краски. Среди фресок специалисты определили фрагменты «Воскресения Христова», «Святой Троицы в окружении Небесных Сил» и «Умовения ног».

В настоящий момент в ходе собрания научно-методического совета при департаменте культурного наследия Москвы было принято решение временно законсервировать произведения, чтобы позже отреставрировать в том числе росписи храма. Об этом сообщается на сайте обители.

Ранее в церкви Благовещения в Санкт-Петербурге, также в процессе восстановления здания, обнаружили уникальное изображение архангела и Новозаветной Троицы.