Врачи смогут ездить к пациентам на такси в некоторых регионах

В некоторых регионах РФ врачи смогут добираться на дом к пациентам на такси. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство достигло договоренности с крупнейшими операторами такси. Они предоставят автомобили для перевозки участковых врачей.

«Мы определили пилотные регионы с наиболее сложной ситуацией с точки зрения транспортного обеспечения врачей. Провели переговоры и разработали механизмы с крупнейшими операторами такси», - приводит «Интерфакс» слова Чернышенко.

Он подчеркнул, что 43 региона отметили потребность в такси для врачей, 16-ти регионам данная возможность оказалась не нужна, еще 23 ответ пока не дали. В нуждающихся регионах имеются около семи тысяч врачей, которым в день требуется 10-15 поездок.

Чернышенко отметил, что субъекты страны смогут обеспечить это финансово. Он также рассказал о механизме предоставления такси: врачам выделят виртуальный лимит средств в приложениях по вызову такси, которые можно будет использовать только на служебные поездки. Примерная сумма лимита составит 5-10 тысяч рублей. Операторы пообещали скидки и отсутствие комиссии.

Также Чернышенко сообщил, что в РФ был введен единый телефонный номер для вызова врача или скорой помощи при заражении COVID-19.