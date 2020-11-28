Россияне потратили в «черную пятницу» вдвое больше, чем в 2019 году

В этом году в период «черной пятницы» жители России потратили на покупки в два раза больше денег, чем в прошлом. Такую статистику сообщил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

По имеющимся данным, к настоящему моменту россияне также закупались в крупных ретейловых сетях в полтора раза чаще, в сравнение с 2019.

При этом дни распродажи еще не подошли к концу. В банке указали, что итоги полноценно можно будет подвести лишь после окончания этой недели. Об этом пишет ТАСС.

Ранее отмечалось, что из-за массового ажиотажа в сфере шопинга, возникшего в связи с «черной пятницей», работники складов компании Amazon могут подвергаться опасности заражения коронавирусной инфекцией, так как соблюдать социальную дистанцию становится невозможно.