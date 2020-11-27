В Красноярске объявлен режим «черного неба» первой степени опасности

На территории Красноярска вводится режим «черного неба» первой степени опасности. Об этом говорится на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что 27 ноября в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

«С 14 часов 27 ноября до 14 часов 30 ноября на территории Красноярска объявляются НМУ первой степени опасности», - отмечается в сообщении.

Режим «черного неба» вводится в регионе при накоплении загрязняющих веществ в воздухе периодически с 2012 года.