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Пригожин не уверен в востребованности молодых артистов на «голубых огоньках»

Светлана Головина
09:48 27.11.2020
По словам продюсера, причиной невостребованности будут уже сформированные привычки аудитории.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Звезде» предложение композитора Виктора Дробыша позвать на традиционные «голубые огоньки» молодых исполнителей, как Моргенштерн.

«Главный вопрос в том, готовы ли телезрители видеть Моргенштерна в новогоднюю ночь. Проблема не в артистах, а в аудитории. Это все равно, что на платформе Моргенштерна будут показывать, к примеру, Клавдию Шульженко», - сказал он.

Продюсер акцентировал, что у каждого есть своя аудитория. Поклонники Моргенштерна категорически не смотрят телевизор и заставить их его включить может только какой-то эксклюзив, которого нет на платформах. Но это не значит, что поклонники телевидения, которые «выросли на этом канале, захотят его видеть - палка о двух концах».

«В целом, обмен аудиторией - это классная коллаборация, но есть привычки людей. Вы не сможете заставить человека курить сигарету, если он привык к сигаре или заставит его пить водку, если он любит вино. Это из этой серии», - подытожил Пригожин.

Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал «Звезде», что выступать на «голубом огоньке» могут исполнители разных возрастов.

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