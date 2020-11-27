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Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом под Краснодаром

Лина Давыдова
09:24 27.11.2020
Авария произошла в Выселковском районе Краснодарского края.
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом под Краснодаром
© Фото: МЧС РФ

Шесть человек стали жертвами страшного ДТП в Краснодарском крае. На дороге столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Об это «Звезде» сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла примерно в 8:30 мск в Выселковском районе на пятом километре автодороги Выселки – Кирпильская.

© Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, водитель автомобиля микроавтобус при развороте не предоставил преимущество КамАЗу. Шесть человек от полученных травм умерли на месте происшествия, еще четверо были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

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