Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом под Краснодаром

Шесть человек стали жертвами страшного ДТП в Краснодарском крае. На дороге столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Об это «Звезде» сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла примерно в 8:30 мск в Выселковском районе на пятом километре автодороги Выселки – Кирпильская.

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По предварительным данным, водитель автомобиля микроавтобус при развороте не предоставил преимущество КамАЗу. Шесть человек от полученных травм умерли на месте происшествия, еще четверо были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.