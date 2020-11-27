Редкое природное явление сняли пилоты самолета во время ночного рейса

В Сети опубликовали кадры одного из самых редких природных явлений, встречающихся во время полета на самолете. Российская стюардесса показала Огни святого Эльма.

В ролике, который она продемонстрировала, видно, как световые пучки, напоминающие молнии, мелькают в ночном небе перед летящим самолетом. «Кисточки» разрядов напоминают по форме прожилки на листьях деревьев. Однако это не молнии: это пучкообразные разряды, возникающие исключительно на острых концах высоких предметов во время большой напряженности электрического поля в атмосфере. В данном случае то, что выглядит как молния, является лишь вспышками от стробоскопических огней самолета, летящего в облаках.

«В авиации Огни святого Эльма появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи грозового фронта или через него. Еще их можно увидеть, если лайнер попал в слой вулканического пепла», - комментирует происходящее в своем Instagram стюардесса по имени Юлия.

При этом явление может возникать в любое время суток, но отчетливо видно только ночью. Чаще всего Огни святого Эльма наблюдаются в наэлектризованной атмосфере и не являются опасным явлением.