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В Госдуме предложить создать программу «Семейный индекс»

Светлана Головина
08:23 27.11.2020
Инициатива позволит оценивать деятельность семьи и улучшение качества развития новых поколений россиян.
В Госдуме предложить создать программу «Семейный индекс»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В России предлагают разработать льготную программу для оценки деятельности семьи и улучшения качества развития новых поколений «Семейный индекс». С инициативой выступила депутат Государственной Думы Елена Строкова.

По ее словам, в числе предполагаемых льгот может оказаться уменьшение процентной ставки по ипотеке - чем выше коэффициент «семейного индекса», тем ниже процент по кредиту.

Помимо этого, рассматривается возможность предоставления скидки на покупку мебели отделочных и строительных материалов российского производства.

«Размер «семейного индекса» будет складываться из показателей, напрямую связанных не только с самим улучшением демографической ситуации, но и с уровнем и качеством развития нового поколения россиян», - пишет RT со ссылкой на обращение Строковой, направленное вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В частности, увеличение коэффициента возможно за такие достижения как создание семьи и рождение трех детей; участие и победа ребенка в городских, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах, окончание школы, колледжа или вуза с отличием, получение дополнительного образования и спортивные достижения.

Строкова акцентировала, что программа «Семейный индекс» должна выстраиваться по уровневой системе - при достижении нового уровня число льгот будет увеличиваться.

Проработать и реализовать инновационный механизм возможно только в условиях совместной работы правительства, парламентариев и соответствующих министерств, добавила депутат. 

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