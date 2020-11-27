В Крым запустят авиарейсы по льготной цене из 12 городов

В 2021 году в Крым будут запущены льготные авиарейсы из 12 городов России, в числе которых Липецк, Калуга, Петрозаводск и Салехард.

Большинство тарифов будут действовать с 1 мая по 30 сентября.

Компенсировать частичную стоимость билетов авиакомпании смогут по программе субсидирования региональных воздушных перевозок, на финансирование которой из федерального бюджета направлено около 8 миллиардов рублей.

По предварительным данным Росавиации, льготными билетами смогут воспользоваться почти четыре миллиона пассажиров.