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Трубоукладчик «Северного потока - 2» возвращается в Россию

Светлана Головина
07:58 27.11.2020
Судно должно прибыть в Калининград 28 ноября.
Трубоукладчик «Северного потока - 2» возвращается в Россию
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул логистическую базу «Северного потока - 2» в немецком порту Мукран и направилось в Калининград. Об этом говорят данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Судно стартовало 26 ноября и, по предварительным данным, должно прибыть в город 28 ноября.

На данный момент из порта Мукран вернулись в Россию сопровождающие суда «Артемис Оффшор» и  «Остап Шеремета».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода, которые затронут страховые и сертификационные компании.

Первые ограничения, направленные на остановку строительства «Северного потока - 2», США ввели в конце 2019 года. В начале июня 2020 года на рассмотрение Сената Конгресса США внесли законопроект о расширении ограничений.

В августе 2020 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что есть все основания полагать, что газопровод  будет достроен в самое ближайшее время

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