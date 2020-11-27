Трубоукладчик «Северного потока - 2» возвращается в Россию

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул логистическую базу «Северного потока - 2» в немецком порту Мукран и направилось в Калининград. Об этом говорят данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Судно стартовало 26 ноября и, по предварительным данным, должно прибыть в город 28 ноября.

На данный момент из порта Мукран вернулись в Россию сопровождающие суда «Артемис Оффшор» и «Остап Шеремета».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода, которые затронут страховые и сертификационные компании.

Первые ограничения, направленные на остановку строительства «Северного потока - 2», США ввели в конце 2019 года. В начале июня 2020 года на рассмотрение Сената Конгресса США внесли законопроект о расширении ограничений.

В августе 2020 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что есть все основания полагать, что газопровод будет достроен в самое ближайшее время.