В подмосковной Калиновке горит производственное здание
Общая площадь пожара достигла 1 500 тысячи квадратных метров.
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В Московской области в деревне Калиновка произошло возгорание кровли здания, в котором располагается производство по переработке пластика и обработке металла.
Общая площадь пожара достигла 1 500 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.
По информации МЧС ликвидировать пожар удалось в 06.31.
К тушению пожара были привлечены 77 человек, в том числе 17 единиц специальной техники и 55 спасателей.