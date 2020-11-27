В стране и мире В подмосковной Калиновке горит производственное здание Светлана Головина Общая площадь пожара достигла 1 500 тысячи квадратных метров. © Фото: 50.mchs.gov.ru В Московской области в деревне Калиновка произошло возгорание кровли здания, в котором располагается производство по переработке пластика и обработке металла. Общая площадь пожара достигла 1 500 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. По информации МЧС ликвидировать пожар удалось в 06.31. К тушению пожара были привлечены 77 человек, в том числе 17 единиц специальной техники и 55 спасателей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика