Врачи назвали ранее неизвестный симптом коронавируса

Перенесшие коронавирус могут столкнуться со стоматологическими проблемами через несколько месяцев после выздоровления, из-за которых возможно выпадение зубов.

В Нью-Йорке пациентка зараженная COVID-19 весной этого года сообщила о потере зуба, однако никаких болевых ощущений и крови при этом не было.

Еще несколько человек сообщили о том, что эмаль становится серой и хрупкой, в результате чего появляются сколы, а также повышается чувствительность десен.

Сейчас медики приступили к изучению симптомов, поскольку число подобных обращений только увеличивается.

В то же время, президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли, отметил, что выпадение зубов без крови специфично и может быть причиной каких-то процессах, происходящих с кровеносными сосудами в деснах, пишетThe New York Times.

Некоторые стоматологи полагают, что данный феномен может быть защитной реакцией против вируса.