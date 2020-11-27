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Врачи назвали ранее неизвестный симптом коронавируса

Светлана Головина
06:27 27.11.2020
По словам специалистов, после выздоровления у человека могут начаться стоматологические проблемы.
Врачи назвали ранее неизвестный симптом коронавируса
© Фото: pixabay.com

Перенесшие коронавирус могут столкнуться со стоматологическими проблемами через несколько месяцев после выздоровления, из-за которых возможно выпадение зубов.  

В Нью-Йорке пациентка зараженная COVID-19 весной этого года сообщила о потере зуба, однако никаких болевых ощущений и крови при этом не было.

Еще несколько человек сообщили о том, что эмаль становится серой и хрупкой, в результате чего появляются сколы, а также  повышается чувствительность десен.

Сейчас медики приступили к изучению симптомов, поскольку число подобных обращений только увеличивается.

В то же время, президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли, отметил, что выпадение зубов без крови специфично и может быть причиной каких-то процессах, происходящих с кровеносными сосудами в деснах, пишетThe New York Times.

Некоторые стоматологи полагают, что данный феномен может быть  защитной реакцией против вируса.

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