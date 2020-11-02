В ХМАО подросток застрял в турбине самолета

В Ханты-Мансийском автономном округе в турбине самолета-памятника Як-40 застрял подросток. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В воскресенье в 18 часов 36 минут спасателям Югорска поступило необычное сообщение. Мужчина, гуляя с собакой по излюбленному месту, возле постамента с установленным на нем самолетом ЯК-40, услышал крики о помощи. Горожанин сразу же сообщил в дежурно-диспетчерскую службу», - сказано в сообщении экстренной службы.

После звонка на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части. По пожарным лестницам они забрались на постамент и обнаружили в хвостовой части самолета, в турбине, застрявшего мальчишка.

«Сам парень 12 лет выбраться не мог, как он рассказал своим спасителям позже, внутри все было обледенелым и скользким», - отметили в МЧС.

Для спасения ребенка сотрудники экстренной службы использовали веревку.

© Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре

«Один сотрудник страховал, второй - подал веревку и вытащил ребенка из западни», - заявили в МЧС.

Отмечается, что на спасательную операцию ушло примерно 10 минут. Внизу мальчика передали сотрудникам скорой помощи. Жизни ребенка ничего не угрожает.