Вспышка COVID-19 зафиксирована на предприятиях крупнейшего производителя медицинских перчаток

Крупнейший в мире производитель медицинских перчаток Top Glove был вынужден закрыть двадцать семь фабрик в Малайзии после вспышки COVID-19 на предприятиях.

Как сообщает издание The Star, 2 684 сотрудника сдали положительные тесты на коронавирус. Их отправили на карантин.

Ранее вирусолог оценил эффективность зимних перчаток в борьбе с коронавирусом. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев отметил, что зимние перчатки будут значительно снижать риск заражения COVID-19 так же, как и резиновые.