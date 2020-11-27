Спонтанный шопинг: как россияне тратят деньги в магазинах

Большой процент россиян составляет список необходимых покупок перед походом в магазин, но в итоге не следует плану. Такой результат показало исследование «СберМаркета» совместно с агентством ResearchMe.

Среди 1,5 тысячи совершеннолетних респондентов 85% записывают план покупок, и лишь 5% ограничиваются им во время самого шопинга. Неожиданные траты 61% граждан объясняют влиянием скидок, 57% спонтанно приобретают нижнее белье или носки и одна треть могут внезапно приобрести себе одежду.

При этом около 70% опрошенных могут потратить незапланированно до тысячи рублей и лишь 6% готовы расстаться более чем с тремя тысячами рублей. Об этом пишут РИА Новости.

Примерно 60% респондентов указали, что в оффлайн-магазинах вероятность и желание купить что-то незапланированно выше. Кроме того, внезапные покупки заметно чаще делают женщины: 72% у женщин против 28% у мужчин.

Ранее россиян предупредили, что во время Черной пятницы покупателям следует быть внимательнее и бдительнее, так как этот период становится временем активизации недобросовестной торговли и фальшивых скидок на товары.