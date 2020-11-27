Теоретическую часть экзамена на права начнут записывать на камеру

Теоретическую часть экзамена на получение водительских прав в России начнут регистрировать на видеокамеры. Такое нововведение было предложено в рамках проекта приказа Министерства внутренних дел.

В настоящий момент мерой контроля при сдаче данной части является наблюдение экзаменатора. Обновленная процедура, по имеющемуся плану, начнет соблюдаться с 1 апреля следующего года. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее в МВД России назвали восемь оснований для признания водительских прав недействительными. Так, правоохранительные органы могут аннулировать удостоверение, если срок его действия подошел к концу или изменились содержащиеся в нем персональные данные.