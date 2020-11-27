Главу территориального управления острова Русский отстранили за бездействие во время ЧС

В столице Приморского края отстранили от работы главу административно-территориального управления острова Русский, которая не предприняла необходимые меры для помощи местным жителям, пострадавшим от буйства холодной стихии.

Данное решение было принято главой региона Олегом Кожемяко. Вместо нее служебные обязанности на данной должности будет временно исполнять один из заместителей мэра Владивостока.

Работу чиновницы сочли недостаточной для занимаемой ею позиции. Губернатор края попросил удостовериться, что экс-глава будет привлечена к ответственности по факту ее профессиональной деятельности.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели», - указали в пресс-службе правительства Приморья.

Многие дома на острове до сих пор, еще с 18 ноября, обесточены. Энергоснабжение на территории восстановлено лишь частично и не везде доступно для регулярного использования.

Ранее сообщалось, что работы альпинистов по очищению от наледи заблокированного в настоящий момент моста к острову Русский продолжатся еще от шести до десяти дней.