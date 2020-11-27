Аварийные работы после циклона в Приморье продолжатся до 10 декабря

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что аварийно-спасательные работы в регионе, проводящиеся для восстановления нормальной жизни после мощного ледяного циклона, продлятся до 10 декабря.

После расчистки улиц и транспортных путей в городах и населенных пунктах перейдут к восстановлению надежной системы энергоснабжения. Глава края указал, что впереди ждет обширная и активная деятельность.

«Закупим коммунальную мини-технику, чтобы быстрее чистить город от завалов и наледи», - цитируют РИА Новости губернатора.

В правительстве региона также указали, что для очистки закрытого в настоящий момент для движения транспорта моста из столицы Приморья на остров Русский ото льда альпинистам и мостовикам понадобится от шести до десяти дней.

Кожемяко подчеркнул, что специалисты демонстрируют «героические усилия» в работе по восстановлению возможности использования моста, проводя по восемь часов на 200-метровой высоте ежедневно.

Ранее сообщалось, что в регионе около трех тысяч жителей в настоящее время остаются без отопления, обеспечение которым было нарушено в результате ледяного циклона.