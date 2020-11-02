Спрогнозирован пик пандемии коронавируса в Москве

Пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря. Так считает руководитель группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России, глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

В интервью «Известиям» он рассказал, что ученые прогнозируют три варианта развития ситуации в столице: оптимистический, средний и пессимистичный.

«Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдем и дальше, то пик придется на 14 декабря - это около 192 тысяч активных больных. Если бы случилось чудо, и развитие ситуации пошло по оптимистичной кривой, тогда пик пришелся бы на 17 декабря, а количество активных больных составило бы 133 тысяч», - добавил специалист.

Если же ситуация пойдет по пессимистичному пути, то пик в Москве произойдет уже 8 декабря, а количество активных больных составит 260 тысяч. Боровков уточнил, что к началу марта эксперты ожидают около 40 тысяч инфицированных.

За прошедшие сутки в столице скончались еще 53 пациента, заразившихся коронавирусом. Таким образом, общее число умерших пациентов с СOVID-19 в городе увеличилось до 6 873.

Ранее стало известно, что Союз потребителей Российской Федерации и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с инициативой возмещать расходы граждан на услуги частных клиник по тестированию на коронавирус из бюджетных средств.