Врач назвал эффективный способ реабилитации после COVID-19

В качестве одного из способов восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции может быть эффективен особый массаж, стимулирующий приток кислорода в кровь. Об этом рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин в беседе с радио Sputnik.

Специалист указал, что данный метод, который используется человечеством уже сотни лет, также способствует ускорению циркуляции крови, что помогает разносить кислород по всему организму.

Массаж следует вводить в сочетании с другими реабилитационными процедурами по назначению врача и подбирать для каждого пациента в индивидуальном порядке.

Ранее российский специалист указал, что для полного восстановления после COVID-19 человеку необходимо около двух-трех месяцев регулярной терапии. Наиболее необходима реабилитация пациентам, у которых заболевание протекало в тяжелой или среднетяжелой форме.