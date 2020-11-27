Ученые нашли связь между тревогой и деменцией

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (MUSC) в США определили связь между тревогой и развитием деменции.

Согласно полученным данным, тревога связана с повышенной скоростью прогрессирования от легкого когнитивного нарушения до полномасштабной болезни Альцгеймера.

Для своей работы специалисты сформировали исследуемую группу, в которую вошли 339 пациентов со средним возрастом в 72 года. У них отмечались легкие когнитивные нарушения. В итоге у 72 человек была диагностирована болезнь Альцгеймера, пишет Mirror.

Наблюдая за изменениями в состоянии людей, проводя все соответствующие тесты, включая МРТ, ученые выяснили, что у пациентов с легкими когнитивными нарушениями и симптомами тревоги болезнь Альцгеймера развивалась быстрее, чем у людей без тревоги, независимо от генетической предрасположенности. Специалисты считают, что открытие позволит улучшить определение и профилактику заболевания.

Ранее была названа возможная причина распространения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Ученые выяснили, что крошечные частицы, которые находятся в загрязненном воздухе, могут попадать в мозговой ствол молодых людей и вызывать нарушения, тесно связанные с данными болезнями.