Киев считает крушение Boeing в Иране умышленным убийством

Расследование по делу авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли 176 человек, будет продолжаться по статьям уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

«Учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании МАУ военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство», - говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook.

Уточняется, что следствие будет продолжаться по статьям, «предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета».



Такое решение было принято согласно результатам проверки, полученным в ходе сотрудничества с международными партнерами, а также сотрудниками правоохранительных органов и экспертами Украины с места трагедии.

Ранее было возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».

В сообщении также сказано, что расследованием дела будет заниматься Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ).

Незадолго до этого президенты двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого Хасан Роухани принес извинения Владимиру Зеленскому за сбитый украинский лайнер.

Накануне правительство Ирана выступило с признанием, что авиакатастрофа под Тегераном 8 января произошла из-за ошибочных действий военных.