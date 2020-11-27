Россияне стали чаще пить отечественное вино

С января по сентябрь этого года в России на 6,5%. выросли продажи вина при общем росте спроса на спиртные напитки в 2%. Такую информацию сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он указал, что в стране более чем в половину выросло производство игристых вин и на 22% увеличилось производство тихих. При этом винных напитков стали выпускать на треть меньше, чем в прошлом году.

«Это прямое следствие вступления в силу нового закона о виноградарстве и виноделии», - цитируют заместителя министра «Известия».

Евтухов также подметил, что продажи отечественных вин подстегнула пандемия, из-за которой люди потянулись на российские курорты с местными винами.

Новый закон о виноградарстве и виноделии вступил силу на территории Российской Федерации 26 июня 2020 года. Одним из основных ориентиров нововведения являлся рост качества продуктов отечественного винного производства и увеличение их конкурентоспособности на мировом рынке.